Un super Torino si impone per 3-1 sul MIilan | I granata a un punto dall’Europa

Nonostante i rossoneri non abbiano più niente da chiedere al campionato, sia il Milan che il Torino vogliono chiudere al meglio questa stagione: da una parte i granata che sono ancora in corsa per la qualificazione in Conference League, dall’altra Pioli che vuole concludere con due vittorie il suo ultimo anno in rossonero.

Il primo tempo non si risparmia a regalare sorprese sebbene i ritmi siano bassi, ad eccezione di qualche spunto del Torino, che tra il 26° e il 40° trova i due gol che decidono la prima frazione di gioco, prima con Duvan Zapata e poi con Ivan Ilic.

Torino-Milan, la chiude Rodriguez con un eurogol

Impiega meno di trenta secondi il Toro a chiudere la partita nella ripresa con una stupenda conclusione da fuori del capitano Rodriguez, che lascia partire dal suo mancino uno strepitoso tiro che batte Sportiello grazie anche alla sponda dell’incrocio.

Futili i tentativi successivi dei rossoneri, che trovano subito dopo il 3-0 il gol che accorcia le distanze con Bennacer su rigore, che alimenta però solo inutili speranze nei tifosi rossoneri a causa di un super Milinkovic-Savic, provvidenziale in più di un occasione su Leao e compagni.

Torino-Milan, il tabellino:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno (dal 80° Lovato), Masina; Bellanova (dal 74° Lazaro), Ilic, Linetty, Rodriguez (dal 61° Vojvoda); Ricci; Pellegri (dal 74° Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Djidji, Vojvoda, Silva Pertinhes, Savva, Ciammaglichella.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano (dal 65° Florenzi); Musah (dal 77° Giroud), Reijnders, Bennacer (dal 78° Pobega); Pulisic, Jovic, Okafor (dal 61° Leao). Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Maignan, Mirante, Calabria, Adli, Giroud, Leao, Caldara, Pobega, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi.

Reti: Zapata al 26° (T), Ilic al 40° (T), Rodriguez al 46° (T), Bennacer al 55° (M).

Ammonizioni: Tomori (M), Ricci (T).

Espulsioni: nessuno