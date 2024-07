Parigi 2024, gli azzurri in gara oggi: il programma del 27 luglio

Parigi 2024, il programma della prima giornata

Prima giornata di Giochi Olimpici di Parigi 2024 con tanti italiani in gara. Si parte alle 9 con gli azzurri, Barbara Gambaro e Danilo Denis Sollazzo, impegnati nel Tiro a Segno carabina mista, sfida di qualificazione. Tante le medaglie in gara, dalla scherma individuale femminile alla cronometro del ciclismo, passando per nuoto e tuffi. L’appuntamento di chiusura di questa prima giornata vedrà in campo Samuele Cottafava e Paolo Nicolai nel girone di qualificazione di Beach Volley.