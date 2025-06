Europei di Scherma Genova 2025, battute le estoni nella finale per il terzo posto

Bronzo per il quartetto azzurro nella Spada Femminile. Il team italiano, composto da Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, raggiunge il terzo posto continentale battendo per 27-28 le estoni. La squadra italiana si è arresa in semifinale contro l’Ucraina, che sfiderà la Svizzera in finale.