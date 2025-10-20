L’agguato all’autobus dei tifosi del Pistoia Basket è stato un momento tragico, che lascerà un segno indelebile, non solo per chi ci ha rimesso la vita, anche per coloro che hanno subito lo shock. Intanto, mentre continuano le indagini, spunta l’ipotesi di uno stop al campionato A2 di basket.

Agguato al pullman tifosi Pistoia Basket, indagini in corso

Il tragico agguato sulla Rieti-Terni di ieri ha sconvolto il mondo dello sport. Ieri sera un bus di tifosi del Pistoia Basket è stato colpito da pietre e mattoni, causando la morte di uno degli autisti. Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. A quanto pare ci sarebbero elementi anche legati tra i tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all’assalto al bus dei sostenitori del Pistoia in cui è stato ucciso l’autista colpito da una pietra.

Si tratta di tifosi della ‘Curva Terminillo‘, secondo quanto si apprende dall’ANSA. I tifosi in questioni sono già noti alle forze dell’ordine perché in passato segnalati durante incontri di basket al PalaSojourner in cui si erano verificati momenti di tensioni con altre tifoserie ospiti. Non è una novità quanto successo, ma fino ad oggi non ci sono mai state vittime. L’uomo che ha perso la vita è Raffaele Marianella, 65 anni, dipendente della ditta di trasporto Jimmy Travel, che a poche settimane dalla pensione ha perso la vita.

Il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha confermato l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, in seguito all’agguato di ieri sera sulla Rieti-Terni. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Intanto il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, ha convocato per oggi alle 15 un consiglio straordinario della Fip. Sul tavolo anche l’ipotesi della sospensione del campionato di A2.