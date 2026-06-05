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venerdì, Giugno 5, 2026
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Calciomercato Roma, trattativa Greenwood: si cerca di velocizzare per evitare l’asta

Di
Anna Rosaria Iovino
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L’ESULTANZA GIOIOSA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI MALEN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma dopo aver riscatto del cartellino di Malen, si muove sul mercato per chiudere un altro attaccante. I giallorossi sono tornati con pressing su Mason Greenwood. Gasperini ha chiesto qualche altro innesto di qualità, e la società sta cercando di chiudere con il giocatore del Marsiglia.

Calciomercato Roma, pronta l’offerta per Greenwood

Gasperini ha messo gli occhi su Mason Greenwood, che quest’anno è stato autore di 26 gol e 10 assist in stagione. A Trigoria non hanno intenzione di sprecare tempo, sono già in accelerata con i francesi per raggiungere un accordo definitivo.

La proposta dei Friedkin è già pronta, verrà inoltrata a breve e, se i francesi accetteranno, l’operazione si chiuderò subito. Il giocatore è nel mirino di altre società, quindi potrebbe generarsi un’asta. Nel caso di asta con Atletico Madrid o con club turchi, i giallorossi vireranno su altri obiettivi. Nei mesi passati è andata in scena l’asta con Sancho, la Roma poi non ha potuto mettere a segno nessun colpo per motivi di tempo. Quindi a Trigoria non hanno intenzione di inserirsi in nuove aste. Intanto oggi è attesa la firma di Tony D’Amico, provare ad abbassare le richieste del Marsiglia e presentare un’offerta che potrebbe essere l’unica per arrivare a Greenwood.

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