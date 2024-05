Torino-Milan, le scelte di Juric e Pioli | Le formazioni

Pioli verso il turnover in attacco nella trasferta di Torino. In avanti dentro Pulisic e Okafor ai lati di Jovic. In mezzo al campo Bennacer, coadiuvato da Musah e Reijnders. Juric si affida a Zapata-Sanabria in attacco, supportati da Ricci.

Torino-Milan, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Sanabria. All. Juric.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli.