Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Partita fondamentale per le sorti del Sassuolo che con il Cagliari si gioca la permanenza in Serie A

La domenica si apre con il primo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari. I neroverdi sono all’ultima spiaggia e a dargli speranza è il fatto che non hanno mai perso nelle ultime 8 sfide casalinghe contro i sardi (2V, 6N). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 19 maggio alle ore 12:30.

Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, M. Henrique, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurientè, Pinamonti. All. Ballardini

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Sulemana, Prati, Deiola, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri