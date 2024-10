Aston Villa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio contro il Genoa ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Italiano che però affronta una squadra in salute come l’Aston Villa. Diversi cambi per il tecnico ex Fiorentina, che punta tutto su Ndoye e Castro.

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro. All. Italiano.