Milan, Maignan lontano: Moncada segue Svilar e Carnesecchi

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra difficile. I rossoneri hanno sempre dichiarato l’intenzione di voler rinnovare con l’estremo difensore francese, diventato capitano della squadra, ma le due parti non hanno mai trovato il giusto accordo.

Milan, occhi su Svilar e Carnesecchi per il dopo-Maignan

Gli incontri per trovare l’accordo per rinnovare vanno avanti da dicembre. Da aprile il corso del Milan è andato sempre peggio, è cambiata in negativo anche la classifica del Milan che ha la quasi certezza di non partecipare alla prossima Champions League. Allo stesso modo è cambiata anche l’offerta a Maignan: dai 5 milioni di base fissa ai 4 con bonus legati alla Champions League 2026/2027. Mike attualmente guadagna circa 3,1 milioni garantiti più bonus. Una proposta definitiva che, molto probabilmente, ha deluso e infastidito l’ex Lille.

Maignan, se non dovesse rinnovare, sarà uno dei più importanti in chiave mercato inglese, con il Chelsea che sta tentando il colpo da almeno un anno e il Manchester United che ha deciso di prendere un portiere forte perché non si fida più di Onana. In caso di addio del portiere, il Milan valuterebbe due nomi su tutti: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mile Svilar della Roma. Due giocatori che in questa stagione hanno dimostrato il loro valore, la grande affidabilità, ma soprattutto hanno un lungo futuro da vivere, sono giovanissimi. L’estremo difensore della Dea ha un contratto fino al 2028, ma il classe 2000 vanta parecchi club estimatori in tutta Europa. Il portiere della Roma, Mile Svilar, probabilmente è il miglior portiere della Serie A 2024/2025. La Roma sta cercando l’accordo per allungare con il portiere che scade nel 2027, ma al momento, tra le due parti, c’è distanza. Il Milan resta alla finestra.