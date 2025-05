L’infortunio rimediato nella settimana di avvicinamento al match contro l’Atalanta ha fatto calare anticipatamente il sipario sulla stagione di Lorenzo Pellegrini. Un’annata sempre peggio per il capitano della Roma, fatta di poche luci e tante ombre, ma anche diversi infortuni. Ma l’infortunio di quattro giorni fa potrebbe solo essere l’inizio di un nuovo calvario.

Roma, possibile intervento chirurgico per Pellegrini

Gli esami riguardo le condizioni del capitano giallorosso fatte qualche giorno fa, hanno evidenziato una lesione molto profonda al quadricipite destro con interessamento al tendine della coscia. Che non solo gli pregiudica il finale di campionato, due i mesi di stop, ma che potrebbe anche obbligarlo a un piccolo intervento chirurgico.

Secondo le ultime novità al riguardo, il centrocampista potrebbe dover ricorrere a un’operazione chirurgica per risolvere definitivamente il problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al quadricipite destro, con coinvolgimento anche della componente tendinea. Una condizione che non si risolve facilmente con il solo riposo: lo staff medico della Roma sta valutando due opzioni, ovvero un percorso conservativo con terapie mirate oppure un intervento chirurgico per una guarigione più sicura ma più lunga. I tempi di recupero stimati sono di almeno due mesi, salvo complicazioni.