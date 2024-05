Monza-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Il Frosinone ha bisogno di una vittoria per evitare inconvenienti all'ultima giornata

Il Frosinone arriva all’U-Power Stadium per ottenere i tre punti e arrivare più sereno all’ultima giornata contro l’Udinese. Il Monza, però, è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di Serie A (5V, 3N), perdendo solo con il Lecce 0-1 il 28 maggio 2023. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 19 maggio alle ore 15.

Probabili formazioni Monza-Frosinone

MONZA (4-4-2): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Caldirola, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina, Bondo, Zerbin; Mota, Djuric. All. Palladino

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco