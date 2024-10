Verso Milan-Bruges, torna Theo Hernandez: altre riflessioni su Leao

Domani sera torna la Champions League. Il Milan se la vedrà con il Bruges, consapevole di dover scendere in campo e vincere a tutti i costi poiché la classifica vede i rossoneri ancora fermi a zero punti.

Torna il binario sinistro Theo-Leao. Su Gabbia…

Come riporta l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, Fonseca dovrebbe rilanciare Rafael Leao dal primo minuto con Theo Hernandez che squalificato in campionato andrà a completare il binario mancino. Sempre secondo la ‘Rosea’, Tammy Abraham in seguito al trauma contusivo alla spalla accusato contro l’Udinese non sarà convocato e al suo posto sarà chiamato Camarda. Per quanto riguarda le condizioni di Matteo Gabbia, l’italiano dovrebbe essere recuperato, ma solamente per la panchina. In chiusura il quotidiano afferma che l’attacco rossonero dovrebbe essere completato da Morata, Pulisic e Chukwueze, che finalmente è riuscito a sbloccarsi in campionato.