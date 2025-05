Brutte notizie per l’Inter e per Lautaro Martinez

Difficile il recupero di Lautaro Martinez in vista di Inter-Barcellona. “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano – si legge in una nota dell’Inter -. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.