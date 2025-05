Milan, nuovo ds: casting difficili, ancora nessun accordo

Non è semplice trovare un nuovo dirigente sportivo, il Milan continua con i casting. Sono mesi che si susseguono voci di nomi sempre nuovi, ma non si arriva a nessuna trattativa. La saga per la ricerca del nuovo direttore sportivo rossonero e, per diretta conseguenza, dell’allenatore della prossima stagione continua senza sosta.

Milan, salta anche D’Amico come ds

Tutto era iniziato con Fabio Paratici, quasi vicino alla firma, poco dopo l’abbandono della pista dell’ex Juve, si è poi passato a Tony D’Amico. Quest’ultimo, attuale ds dell’Atalanta, ha visto la sua società fare un passo per trattenerlo e impedire alla società di Via Aldo Rossi si portarlo via. Percassi ha ben pensato di blindare D’Amico, le sue dichiarazioni: “D’Amico sicuramente vestirà New Balance l’anno prossimo. Al di là dell’interesse vero o presunto di altri club, lui avrà l’enorme compito anche l’anno prossimo di creare una Atalanta competitiva. Noi siamo contenti di lui, lui è contento di noi, e avrà una grande responsabilità. Ci mancano ancora quattro partite e adesso siamo concentrati su questo finale di stagione e andiamo avanti”.

Percassi ha cancellato ogni pensiero di un eventuale arrivo di D’Amico a Milano. Il Ds della Dea era il preferito di Giorgio Furlani nella corsa alla poltrona rossonera. Ora l’ad dovrà inevitabilmente cambiare obiettivo.