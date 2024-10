Roma – Inter: Analisi, probabili formazioni e pronostico

La Serie A continua a regalare emozioni e sfide al cardiopalma, e uno degli scontri più attesi è senza dubbio quello tra Roma e Inter. Questa sfida, che si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma, è considerato uno dei big match della stagione e promette di essere un vero e proprio spettacolo calcistico. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le due squadre, le probabili formazioni e il pronostico.

Situazione di Roma e Inter

La Roma, sotto la guida di De Rossi prima e Juric dopo, sta cercando di consolidare le proprie ambizioni per una posizione di vertice nella classifica di Serie A. Nonostante qualche difficoltà nelle ultime partite, la squadra è riuscita a mantenere un buon livello di prestazioni e ha il potenziale per sorprendere i nerazzurri. I giallorossi punteranno sul supporto dei loro tifosi per cercare di mettere in difficoltà l’Inter.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi sta disputando un ottimo campionato, mostrando un gioco fluido nonostante qualche difficoltà in difesa. Con una rosa profonda e talentuosa, i nerazzurri sono determinati a conquistare i tre punti in questo match cruciale.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Roma dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, con Dybala supportato da Pellegrini e Zalewski. La difesa sarà guidata da Mancini, che avrà il compito di fermare gli attaccanti avversari.

L’Inter, invece, potrebbe optare per un 3-5-2, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco. A centrocampo, la presenza di Barella e Calhanoglu sarà fondamentale per il controllo del gioco, mentre la difesa, solidissima, cercherà di mantenere inviolata la propria porta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Pronostico di Roma – Inter

In conclusione, si prevede una partita combattuta, con entrambe le squadre desiderose di lasciare il segno. Un pareggio ricco di gol non è da escludere, Roma e Inter hanno da sempre regalato gol a grappoli.