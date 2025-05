Calciomercato Roma, Cristante nel mirino del Como l Le ultime

Prime sirene di mercato per la Roma. Come riporta Calciomercato.com, Cristante avrebbe dato l’ok per un suo eventuale trasferimento al Como che sarebbe interessato al calciatore.

Roma, il prezzo di Cristante

La trattativa per il calciatore dovrebbe partire da una base di 10 milioni, ma la il costo dell’operazione dovrebbe diminuire a causa della volontà di Cristante di lasciare la Roma.

Per adesso però il trasferimento rimane nel campo delle ipotesi, non resta che aspettare le prossime settimane per comprendere come si evolverà l’eventuale trattativa.