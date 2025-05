Juventus, Vlahovic destinato a lasciare i bianconeri

Aria di divorzio in casa della Juventus. Per Sportmediaset.it non ci sono dubbi, questa sarà l’ultima stagione di Vlahovic in bianconero.

Juventus, i problemi di rinnovo con Vlahovic

Nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile prolungamento del contratto dell’attaccante (in scadenza nel 2026) ma a una condizione. Infatti, il numero 9 bianconero avrebbe dovuto accettare un rinnovo a cifre inferiori rispetto al contratto attuale. Proposta rifiutata dal classe 2000, in altre parole trattativa sfumata. In questo senso sembra che tra le parti non vi sua più alcuna possibilità di dialogo.

Nel frattempo la Juventus continua ad allenarsi in vista del match contro l’Udinese che potrebbe essere l’ultima partita a Torino per Vlahovic.