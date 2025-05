Scudetto in volata; Gasperini di nuovo in Champions

Campionato ancora aperto; Inzaghi non si arrende e Conte rischia la beffa

Quando tutto sembrava ormai deciso, con l’Inter concentrata sulla finale di Champions ed il Napoli verso lo scudetto, ci ha pensato il Genoa di Vieira a rompere le uova nel paniere agli azzurri, sfortunati e poco avveduti nei momenti topici del match del Maradona. Forse un po’ di “braccino” è costato davvero caro agli uomini dell’inferocito Conte, comunque colpevole secondo noi per aver permesso ai suoi di indietreggiare troppo una volta raggiunto il secondo vantaggio. Dall’altra parte i grifoni hanno fatto il loro dovere fino al termine, in barba alla mancanza di motivazioni dovuta alla salvezza già agguantata con un cammino di tutto rispetto. Il Torino invece non è riuscito ad opporre una valida resistenza nei confronti del gruppo nerazzurro che nonostante schierasse tantissime seconde linee si è sbarazzato piuttosto agevolmente dell’avversario, dimostrando ancora una volta di volerci provare fino alla fine. Il calendario sulla carta sembrerebbe ancora favorevole ai partenopei ma il Parma è meno salvo di quanto ci si potesse aspettare alcune settimane fa e finora con le grandi ha spesso centrato il colpaccio…

Lazio e Juve non si fanno troppo del male e scavalcano la Roma sconfitta a Bergamo

Si rompe il terzetto delle quarte con la Roma che perde a Bergamo dopo 19 turni di imbattibilità; al di là delle polemiche di Ranieri, momentaneamente sprovvisto del suo proverbiale aplomb, l’Atalanta ha certamente meritato la vittoria e con essa una qualificazione Champions che è ormai entrata nell’ordinario di una società capace di centrarla per cinque volte nelle ultime sette stagioni; torna alla rete Lookman dato in forse alla vigilia e spesso decisivo nelle gare che contano. Per i giallorossi tuttavia nulla è realmente perduto, almeno in chiave Europa League, visto che la Lazio, con la quale è in vantaggio negli scontri diretti, domenica prossima dovrà fare visita proprio all’Inter. Diverso il discorso per la corsa Champions nella quale è ora la Juventus ad avere il boccino tra le mani: vincendo entrambi gli ultimi incontri (con Udinese e Venezia) sarebbe automaticamente qualificata alla massima competizione continentale.

Il pareggio dell’Olimpico in realtà serve poco ai biancocelesti, chiamati ora all’impresa senza nemmeno essere certi che possa servire, mentre Tudor dovrà solo stare attento a non scivolare in laguna…

Il Venezia mette il sale sulla coda; Empoli e Lecce in serio pericolo

Dato per spacciato da molti (noi compresi) da diverse settimane, Di Francesco non si è mai arreso, la squadra nonostante cessioni importanti anche in gennaio, lo ha sempre seguito e non si è demoralizzata nemmeno quando a seguito di importanti prestazioni i risultati non arrivavano o davano solamente parziale riscontro a quanto espresso sul campo. Alla fine il premio è arrivato: non sappiamo se i veneti riusciranno a sfangarla ma essere ancora in gara a questo punto del campionato e con un piccolo vantaggio sulle rivali è già una splendida vittoria ed una grande rivincita.