Chukwueze salva il Milan, ma che brividi nel finale (1-0) | Reijnders espulso, Abraham in lacrime

E’ una partita pazza quella di San Siro delle 18, con il Milan che passa subito in vantaggio con Chukwueze su assist di Pulisic. Partita in discesa per i rossoneri, anche se a complicarla però ci penserà Reijnders, espulso alla mezz’ora.

Il Milan va, 3 punti d’oro

Secondo tempo da rivedere e da contenere per gli uomini di Fonseca, che in inferiorità numerica vogliono provare a chiudere la gara anche se il tecnico dell’Udinese rivoluziona la squadra per il pari. Anche Fonseca corre ai ripari e lancia Abraham, che stecca ancora con il gol ed esce in lacrime per un colpo alla spalla. La gara di San Siro si conclude coi brividi visto che nei minuti di recupero all’Udinese viene annullata una rete dal Var quella che poteva costare cara a Fonseca, che però si gode i 3 punti.