Un lampo, un colpo, tre punti: Strefezza lancia il Como. Parma battuto 1-0

Lo stadio Ennio Tardini fa da sfondo alla sfida tra Parma e Como, valida per la 35ª giornata di Serie A. La squadra di Chivu si colloca attualmente al quintultimo posto della classifica con 32 punti, condividendo la medesima quota con il Verona con un vantaggio di sei lunghezze sul Venezia, terzultimo. La compagine emiliana sta attraversando un ottimo periodo di forma: è infatti protagonista di una serie utile che dura da sette turni consecutivi e non conosce sconfitta da oltre due mesi, a testimonianza di una crescita evidente sotto il profilo tattico e mentale. Sul fronte opposto, il Como occupa l’undicesima posizione con 42 punti e ha già conseguito la salvezza matematica. L’ organizzazione di gioco e la solidità collettiva dimostrate nelle ultime giornate confermano il percorso di maturazione intrapreso dalla squadra lariana.

Parma-Como,L’ equilibrio si spezza nella ripresa. Gli uomini di Chivu sprecano nel recupero

Il primo tempo si è caratterizzato per un dominio assoluto del Como, che ha monopolizzato il possesso palla con un impressionante 70%, senza però riuscire a concretizzare la propria superiorità territoriale. Nonostante il predominio, i lariani non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato. Dall’altra parte, i padroni di casa, preferiscono adottare un atteggiamento più accorto, cercando di pungere in contropiede. il Parma infatti presenta una difesa impenetrabile, in cui spiccano per l’ennesima volta le ottime prestazioni di Leoni e Delprato. Nel finale di un’occasione per parte: prima il Como sfiora il gol con un colpo di testa di Kempf, ben parato da Suzuki, mentre il Parma ha risposto con un’azione di Pellegrino, che ha però concluso alto sopra la traversa. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa parte forte il Parma, che dopo appena 5′ sfiora il vantaggio con il solito Pellegrino, il quale di testa su sviluppi da corner, colpisce clamorosamente la traversa. Dopo una ventina di minuti piuttosto avari di emozioni, il match si accende con una clamorosa occasione per Ikoné. L’esterno francese, si presenta a tu per tu con Suzuki ed è molto abile nel superarlo ma al momento della conclusione manca clamorosamente il bersaglio, calciando sul fondo a porta sguarnita. Al 79′ il Como stappa definitivamente la gara: pallone profondo per Douvikas il quale appoggia perfettamente a Strefezza che con un destro di prima sigla il decisivo vantaggio comasco. Nel recupero Man si divora clamorosamente il gol del pari, sparando alto a porta vuota. 5ª vittoria consecutiva per il Como che, pur soffrendo nel finale, porta meritatamente i 3 punti a casa.

Parma-Como, il tabellino

0-1

Reti: 79′ Strefezza(C)

Ammoniti: 12′ Kempf (C); 66′ Hainaut (P);

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut(73′ Camera), Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino(73′ Benedyczak), Bonny. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Benedyczak, Lovik, Camara, Hernani Jr, Djuric, Circati, Haj Mohamed, Plicco, Man. Allenatore: Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda(83′ Van Der Brempt), Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret(83′ Engelhardt), Da Cunha(74′ Da Cunha); Ikoné(83′ Fadera), Nico Paz, Perrone; Cutrone(55′ Douvikas). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Douvikas, Jack, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Valle, Van Der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas