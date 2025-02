Il Bologna domina ma segna il Parma. Bonny e Sohm regalano la prima vittoria dell’era Chivu (2-0)

Tante occasioni per il Bologna nel corso della partita del Tardini ma il Parma è cinico e deciso sulle pochissime opportunità avute in partita per fare male. Al 37′ Bonny trasforma il rigore che era stato causato da Beukema per fallo di mano su un sombrero dello stesso giocatore crociato. Al 79′ Man conduce alla perfezione il contropiede del Parma, imbuca per Sohm che davanti a Ravaglia non sbaglia. Stop che fa male però il Bologna con il rischio che si stacchi maggiormente dal quarto posto mentre la prima vittoria di Chivu col Parma fa respirare la squadra emiliana.

Tabellino del match

Reti: 37′ rig. Bonny, 79′ Sohm

PARMA (4-3-3): Suzuki; Del Prato, Balogh, Valenti, Valeri; Bernabè (5′ Estevez) (80′ Camara), Keita, Sohm; Cancellieri (65′ Man), Bonny (80′ Pellegrino), Almqvist (80′ Lovik). All. Chivu

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema (84′ Dominguez), Lucumì, Miranda (66′ Lykogiannis); Freuler, Moro (84′ Ferguson); Ndoye, Pobega (74′ Fabbian), Cambiaghi (66′ Orsolini); Castro. All. Italiano

Arbitro: Rosario Abisso

Ammoniti: 47′ Almqvist, 50′ Cancellieri, 68′ Calabria