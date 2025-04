Como – Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

In questa domenica di Serie A, ci sono due lunch match: uno di questi è Como – Genoa, valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. I lariani dovranno fare a meno di Diao per il resto della stagione, mentre l’assenza di Perrone è dovuta a una squalifica: possibile che Fabregas scelga di schierare Da Cunha accanto a Caqueret. In difesa, Alberto Moreno è favorito su Alex Valle, mentre in attacco si va verso la conferma di Douvikas. Diversi assenti anche tra il Genoa: Miretti, Malinovskyi, Ekuban e Otoa non saranno disponibili per la gara. Masini e Frendrup dovrebbero formare la coppia di centrocampo; in avant, Thorsby, Vitinha e Zanoli agiranno dietro a Pinamonti. La partita, in programma il 27 aprile alle 12:30, sarà trasmessa su DAZN.

Como – Genoa, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.