Gytkjaer riprende il Como al 95′ su rigore (1-1). Al Tardini prima doppietta in Serie A per Pellegrino (2-2)

Al Senigallia va in scena la sfida tra Como e Venezia in una partita che si rivelerà tutto sommato equilibrata. Nel primo tempo è il Como che prova a tenere in mano il pallino del gioco e crea la miglior occasione dei primi 45 minuti al 22′: Da Cunha batte il calcio d’angolo sul secondo palo dove trova Smolcic bravo ad arrivarci prima degli altri di testa, ottimo riflesso di Radu che manda la sfera sul legno. Questo pericolo sveglia il Venezia che convoca agli straordinari Butez con un doppio colpo di Duncan nell’arco di trenta secondi. Nella ripresa i padroni di casa la sbloccano con Ikone che prima recupera palla poi si invola verso la porta e trafigge con un diagonale preciso Radu. Il Como avrebbe la possibilità anche di portarsi sul 2-0 ma Radu para su Ikone e poi sulla ribattuta è strepitoso su Goldaniga. Al 95′ rigore per il Venezia, dal dischetto Gytkjaer non perdona.

Pellegrino riprende due volte il Toro

Chivu sembra essere entrato perfettamente nella testa dei giocatori del Parma. Lo si capisce dopo il gol subìto al 19′ sull’asse Casadei-Elmas. Gli emiliani iniziano ad alzare i giri del motore e trovando l’1-1 con Pellegrino da rapace d’area al 60′ entrato al posto di Bonny. Il Toro riesce a riportarsi in vantaggio al 72′ con Che Adams che approfitta di un pallone che filtra per via centrali in seguito a un tocco carambolato sui piedi del compagno granata. L’MVP di giornata però è Pellegrino che riesce con una doppietta a riacciuffare il Torino al 82′ con un colpo di testa perfetto sugli sviluppi di corner. Punto prezioso per i crociati in chiave salvezza.