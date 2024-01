La Lazio pensa a Gabriel Strefezza | L’indiscrezione

Strefezza piace alla Lazio

La Lazio cerca rinforzi, ultima idea porta a Strefezza. A confermare l’indiscrezione Nicolò Schira, l’esterno (o trequartista) – come riporta lalaziosiamonoi – avrebbe fatto sapere di voler lasciare il Lecce per provare il salto in una big del campionato italiano. Un assist molto simile a quelli che lo contraddistinguono in e che sarebbe stato colto al volo tanto dalla dirigenza biancoceleste, quanto dalla Fiorentina. Entrambe le società, infatti, avrebbero chiesto informazioni al club salentino per comprendere la fattibilità dell’operazione fin dal mercato di gennaio.