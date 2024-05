Serie B: il programma della 37^ giornata. Il Como si gioca la promozione a Modena

Si gioca la 37^ giornata del campionato di Serie B, partite tutte in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 15. Il Como è ad un passo dalla Serie A, esodo di tifosi a Modena, dove una eventuale vittoria sancirebbe il ritorno dei lombardi in massima serie, il Venezia invece attende una Feralpisalò che ha bisogno di tre punti per sperare nella salvezza. Lotta anche per entrare nei playoff, con Sampdoria, Brescia, Pisa e Sudtirol che sperano, così come anche la Reggiana. Per la salvezza lottano Spezia, Ascoli Ternana e Bari, insomma sarà un pomeriggio in cui non avremo il tempo per annoiarci.

Domenica ore 15

Brescia-Lecco:

Cittadella-Bari:

Cosenza-Spezia:

Modena-Como:

Palermo-Ascoli:

Parma-Cremonese:

Pisa-SudTirol:

Sampdoria-Reggiana:

Ternana-Catanzaro:

Venezia-FeralpiSalò: