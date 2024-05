Play-out Serie B, andata al San Nicola: programma e date

In campo Bari e Ternana per l'ultima retrocessione.

La chiusura della regular season ha rilasciato gli ultimi verdetti anche in fase retrocessione. La retrocessione dell’Ascoli, arrivata grazie alle rispettive vittorie di Bari, diciassettesima, e Ternana, sedicesima, portando queste ultime dritte verso lo spareggio che determinerà l’ultima retrocessa del campionato di Serie B 2023/2024. La gara d’andata, in programma il prossimo 16 maggio, si disputerà in casa della squadra che ha chiuso più in basso il campionato, dunque il Bari. Il ritorno, di conseguenza, sarà a Terni il prossimo 23 maggio.

Play-out Serie B, il programma

Bari-Ternana, 16 maggio. Ore 20.30.

Ternana-Bari, 23 maggio. Ore 20.30.