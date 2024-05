Play-off Serie B, si comincia il 17 maggio e si chiude il 2 giugno: il programma e le date

Subito in campo Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia.

Terminata la regular season, e definite le posizioni di classifica, i fari della Serie B si accendono sul lungo play-off, che prenderà il via già venerdì prossimo. In campo la sesta contro la settima, Palermo-Sampdoria, e la quinta contro l’ottava, Catanzaro-Brescia. In semifinali attenderanno Cremonese, che ha chiuso il campionato al quarto posto, e Venezia, terzo. La finale verrà disputata il prossimo 30 maggio, andata, e 2 giugno, ritorno.

Play-off Serie B, il programma

PRIMO TURNO

Venerdì 17 maggio ore 20.30: Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio ore 20.30: Catanzaro-Brescia

SEMIFINALI

Catanzaro/Brescia-Cremonese

Andata: lunedì 20 maggio

Ritorno: venerdì 24 maggio

Palermo/Sampdoria-Venezia

Andata: martedì 21 maggio

Ritorno: sabato 25 maggio

FINALE

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

Andata: giovedì 30 maggio

Ritorno: domenica 2 giugno