Classifica Serie B, Como in A e Ascoli in C: tutti i verdetti

Il Como pareggia, il Venezia non ne approfitta: lombardi in A. Sorridono Bari e Ternana, che raggiungono i play-out. Ascoli in Serie C.

Si chiude la regular season di Serie B. Serie A per il Como, che pareggia in casa contro il Cosenza. Niente da fare per il Venezia, sconfitto dallo Spezia, che trova la salvezza. Play-out per Ternana e Bari, vincitori rispettivamente contro Feralpisalò e Brescia. Retrocesso in Serie C l’Ascoli.

Serie B, la classifica

PROMOSSI

1. Parma 76

2. Como 73

PLAY-OFF

3. Venezia 70

4. Cremonese 67

5. Catanzaro 60

6. Palermo 56

7. Sampdoria 55

8. Brescia 51

9. Cosenza 47

10. Modena 47

11. Reggiana 47

12. Südtirol 47

13. Pisa 46

14. Cittadella 46

15. Spezia 44

PLAY-OUT

16. Ternana 43

17. Bari 41

RETROCESSI

18. Ascoli 41

19. Feralpisalò 33

20. Lecco 26