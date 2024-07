Milan, si lavora al rinnovo di Theo Hernandez | Ecco la prima offerta

Il mercato del Milan non sta riuscendo a ingranare, e malgrado gli acquisti stiano tardando, la priorità dei rossoneri è quello di non perdere le proprie certezze, e il primo obiettivo è il rinnovo di Maignan e Theo Hernandez, in scadenza nel 2026 e ancora in attesa di una proposta di rinnovo.

Milan, ecco il piano per rinnovare Theo Hernandez

L’interesse del Bayern Monaco, che a giugno sembrava avere in pugno l’accordo per il terzino, pare essersi dissolto, e il Milan è pronto a blindarlo offrendogli, oltre alla fascia da capitano, anche un cospiscuo aumento salariale, che lo renderebbero il secondo giocatore più pagato dopo Leao.

Come riportato da calciomercato.com, l’intenzione di Furlani è quella di offrire al francese un prolungamento a 6 milioni più 500 mila euro di bonus, cifra ben distante dagli 8 milioni chiesti dall’entourage del giocatore, ma che lascia trasparire comunque un lieve ottimismo.