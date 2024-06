Milan, avviati i contatti con Emerson Palmieri: è lui il sostituto di Theo Hernandez?

Il Milan continua a muoversi sul mercato e corre ai ripari sulla fascia sinistra, dove tiene banco la questione Theo Hernandez, il cui futuro è sempre più incerto. Come riporta Sky, il profilo nuovo che piace è quello di Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri primo obiettivo del Milan per la fascia sinsitra

Il Milan si è mosso concretamente dopo averlo seguito per diverso tempo. Difficilmente arriverà per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez: se per il francese dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, quello dell’ex Roma è un nome che piace alla dirigenza. Nell’ultima stagione Emerson Palmieri ha disputato 47 partite con la maglia del West Ham (un gol e due assist all’attivo).