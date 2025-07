Vlahović-Al-Hilal, si valutala soluzione araba

Dušan Vlahović è sempre più lontano dalla Juventus. Il serbo piace agli arabi dell’Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, come annunciato dall’Equipé. Il club saudita valuta l’attaccante bianconero come prima alternativa a Victor Osimhen, intenzionato a restare in Europa. Il calciatore ha già dimostrato poco gradimento per destinazioni fuori dal continente.