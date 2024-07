Maignan idolo della Francia, Mbappe lo esalta e il Milan gongola

La Francia ha strappato il pass per la semifinale dell’europeo ai calci di rigore nella sfida con il Portogallo. Sul campo la sfida è stata equilibratissima, ma il giocatore più decisivo per i galletti è stato senza dubbio Mike Maignan, autore fin qui di un europeo pazzesco che lo sta consacrando in patria. Il quarto clean sheet in cinque partite gli valgono il soprannome di “Magic Mike“, coniato già da tempo dai tifosi del Milan ma che ha letteralmente fatto impazzire L’Equipe. Il noto quotidiano transalpino ha infatti dedicato una pagina intera a Maignan, riscattatosi ad Euro2024 dopo una stagione piuttosto complicata in rossonero, fra errori grossolani e problemi muscolari che ne hanno spesso condizionato la prestazione.

Mbappe pazzo di Maignan, il Milan si gode il suo portierone

Tutti, ma proprio tutti in Francia, sono rimasti piacevolmente sorpresi dal livello altissimo raggiunto dai Maignan. E lo stesso Kylian Mbappe a fine partita durante le interviste di rito si è lasciato andare ad un commento sull’importanza di Maignan per i suoi compagni e sul timore che incute agli avversari: “È spaventoso. Non ho la spiegazione esatta, ma quando Joao Félix tira il palo è perché pensa di avere davanti un portiere che la prenderà. Abbiamo avuto un certo successo, ma gran parte va a Mike”.