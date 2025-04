Equilibrio e intensità: pari tra Lecce e Venezia al Via del Mare (1-1)

Uno scontro diretto emozionante quello del Via del Mare tra Lecce e Venezia. Due squadre che non si risparmiano. Diverse occasioni da ambo le parti, ma è l’equilibrio ad avere la meglio. La gara termina 1-1 con l’autogol di Gallo e la rete del pareggio di Baschirotto. Fischi della tifoseria di casa per i salentini.

Lecce – Venezia, grande intensità nel primo tempo

Primo tempo con i salentini a partire meglio. Ritmi alti, ma zero occasioni clamorose. Occasione migliore per il Lecce al 21esimo con Baschirotto. Calcio di punizione su cui arriva il difensore giallorosso. La palla sfiora il palo e si stampa sul fondo. Pericolosi Yeboah per i lagunari e Krstović per i padroni di casa. Morente, in contropiede, sfiora il vantaggio calciandola in diagonale al lato di Radu.

Lecce – Venezia, Baschirotto pareggia e sfiora il vantaggio. Il palo salva i lagunari

Diversamente, il Venezia comincia meglio la ripresa e va in vantaggio. Al 49esimo Zerbin calcia una punizione al centro, Gallo anticipa Gytkjaer e batte Falcone. Reagisce bene il Lecce. La formazione di Giampaolo agguanta il pari 65esimo. Calcio d’angolo di Helgason su cui arriva Baschirotto – in gol dopo ben due anni – a riportare le cose alla parità. I salentini non mollano e sfiorano il vantaggio in due occasioni. N’Dri colpisce il palo dopo aver raccolto un buon assist basso di Krstović. Successivamente, la grande parata di Radu su Baschirotto salva il Venezia. Termina in pari con la contestazione dei tifosi di casa.