Dovbyk punisce il Lecce: settima vittoria consecutiva per la Roma (0-1)

Settima vittoria consecutiva per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi continua ad inseguire la zona Champions, emulando i risultati di Bologna e Juventus. Tre punti guadagnati di misura, con un gol di Dovbyk all’80esimo. Lecce alla quinta sconfitta consecutiva. Buona prestazione per i salentini, che mettono nuovamente a nudo il problema realizzativo.

Lecce – Roma, primo tempo emozionante

Primo tempo frizzante al Via del Mare. Non mancano le occasioni. Portieri grandi protagonisti. Due occasioni clamorose nei primi minuti per la Roma. Prima Angeliño non approfitta dello scontro tra Guilbert e Falcone, calciando sull’esterno della reta a porta sguarnita, poi Koné sbaglia, con una grande risposta dell’estremo difensore salentino, autore del passaggio errato che lancia a rete il centrocampista francese. Nel finale si fanno vedere i pugliesi. Gallo si lascia ipnotizzare da Svilar dopo un’ottima discesa dalla fascia. Al 44esimo sbaglia Karlsson. L’esterno svedese, da distanza favorevole, non riesce a concretizzare un passaggio di Pierotti e la passa al portiere della Roma.

Lecce – Roma, salentini poco concreti: Dovbyk non perdona

Buona partenza per il Lecce. L’occasione più clamorosa è quella di Krstovic. Il montenegrino raccoglie un rinvio di Svilar, stoppa e calcia da centrocampo. La palla sorvola di poco la porta della Roma. Al 70esimo il gol annullato a Mancini. Il difensore dei capitolini trovato in fuorigioco su un corner. Dieci minuti dopo, all’80esimo, Dovbyk si inventa il gol del vantaggio. L’ucraino si libera da Baschirotto e calcia con una conclusione secca alle spalle di Falcone. Shomurodov si divora il raddoppio in contropiede nel recupero. Vince la Roma, quinta vittoria di fila.