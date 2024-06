Altro regalo in arrivo per Carlo Ancelotti

Dopo la Champions League vinta, ora è arrivata anche l’ufficialità, Kylian Mbappè è un nuovo calciatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Real Madrid, c’è la firma di Mbappè | Che trio con Bellingham e Vinicius!

Questo il comunicato fatto questa sera dai Blancos: “Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni”.