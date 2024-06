Milan, il punto sui rinnovi di Theo Hernandez e Maignan

Durante la conferenza stampa di giovedì, Ibrahimovic ha parlato del futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez con la maglia del Milan con espressioni forti: “Maignan, Theo e Leao restano. Rinnovi? Nelle situazioni di Mike e Theo, tutto è possibile. Se uno mi viene a dire ‘non voglio star’ è un problema. Loro due però sono molto contenti, devono continuare a fare la storia del Milan”.

Milan, i rinnovi di Hernandez e Maignan

Secondo il “Corriere dello Sport”, il contratto dei due francesi scadrà nel 2026 e dovranno trovare al più presto l’accordo per un prolungamento contrattuale. Nonostante le dichiarazioni di Ibrahimovic, ci sono ancora dubbi sui rinnovi del due calciatori. Il club rossonero sa quanto entrambi i giocatori siano importanti a livello tecnico, non solo nei rispettivi ruoli, e logicamente non vuole lasciarseli scappare. A tal proposito, si pensa che la dirigenza rossonera sia disposta a fare un’eccezione e ad aumentare le proposte di stipendio di entrambi i giocatori. Mike e Theo possono arrivare al livello di Leao, pagato 7 milioni dal Milan.