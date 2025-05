L’Inter vince con il minimo sforzo. Decide una rete di Asllani su rigore

L’Inter batte con il minimo sforzo l’Hellas Verona e resta in scia al Napoli che oggi ha vinto a Lecce. Farris in panchina, lascia in panchina molti titolari in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona di martedì prossimo. La rete del vantaggio è segnata all’8′ minuto da Asllani, che trasforma un rigore assegnato per un fallo di Valentini. Da questo punto la squadra nerazzurra controlla e sfiora il raddoppio sempre con Asllani che con un tiro dal limite sfiora la traversa. Nella ripresa l’Inter controlla il risultato. l’Hellas crea due potenziali occasioni con Duda con un tiro dal limite e con Suslov.

Il tabellino

Inter-H. Verona 1-0

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck (68′ Dimarco), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski (68′ Mkhitaryan), Zalewski; Correa, Arnautovic (77′ Taremi)

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Thuram, Acerbi, Barella , Re Cecconi, Bastoni

Allenatore: Massimiliano Farris

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda (80′ Kastanos), Niasse (80′ Tengstedt), Serdar, Bradaric; Suslov (69′ Bernede); Sarr (69′ Mosquera)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Livramento, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti