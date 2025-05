Napoli, 7 punti dallo scudetto! Tre punti a Lecce per sognare (0-1)

Il Napoli supera il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a +6 sull’Inter, in attesa del match dei nerazzurri contro l’Hellas Verona. Nella trentacinquesima giornata di Serie A, agli azzurri basta una punizione di Giacomo Raspadori nel primo tempo per portare a casa la vittoria. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Conte si spegne nella ripresa e subisce la pressione degli avversari: il Lecce, infatti, sfiora il pari in due occasioni con Helgason. I salentini, nonostante la sconfitta, restano a +1 sul terzultimo posto occupato dal Venezia.

Lecce – Napoli: azzurri in vantaggio con Raspadori

Il Napoli aggredisce subito gli avversari e segna grazie alla deviazione vincente di Lukaku sul tiro di Politano: tuttavia, l’attaccante belga si trova in posizione irregolare e la rete viene annullata dopo il controllo del VAR. Al quinto minuto la gara viene fermata a causa di un fitto lancio di oggetti proveniente dalla curva: si riparte intorno al 12′, con gli ospiti che spingono alla ricerca del vantaggio. Il Lecce carica a testa bassa e dà prova di grande tenacia: i salentini battono a rete intorno al 20′ con la conclusione di Krstovic, la quale termina alta sopra la traversa. Al 23′, però, gli azzurri di Conte passano in vantaggio: Raspadori, su calcio di punizione, trova l’angolino basso con una conclusione potentissima. Dopo la rete, il Napoli aumenta il suo controllo sulla gara, ma il Lecce reagisce al 37′: su calcio d’angolo, i giallorossi prendono una traversa clamorosa grazie al colpo di testa di Gaspar. Al 43′ arriva una grande occasione per il raddoppio azzurro: Raspadori, imbeccato da McTominay, scarica un diagonale verso la porta di Falcone, ma la palla termina sul fondo. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-1 dopo otto minuti di recupero, frutto delle molte interruzioni che hanno caratterizzato i primi 45 minuti.

Lecce – Napoli: i salentini impongono il loro gioco, ma gli ospiti resistono

La ripresa comincia con un’altra rete annullata al Napoli: Olivera insacca di testa, ma McTominay comette fallo in attacco. Il Lecce si fa pericoloso con la conclusione da fuori di Helgason: il grande intervento di Meret evita il peggio. I giallorossi dimostrano di voler prendere l’iniziativa grazie a un paio di azioni offensive che mettono in apprensione la retroguardia azzurra. In questa ripresa, la squadra di Conte non riesce a spingersi in avanti come aveva fatto nel primo tempo, incontrando più di qualche difficoltà. Al 67′, Helgason sfiora l’esterno della rete con una punizione dalla media distanza. I padroni di casa continuano a insidiare la gli ospiti sfruttando il fattore stanchezza, che inizia a farsi sentire particolarmente negli ultimi dieci minuti di gara. Conte decide di coprirsi e sostituisce Raspadori con Billing. Gli azzurri tornano a farsi vedere in avanti solamente all’86’ con una conclusione al volo, terminata ampiamente sul fondo, di Politano; sul cambio di fronte, Coulibaly prova l’eurogol senza successo. Nei minuti di recupero, il Napoli torna a gestire meglio la partita grazie all’ingresso di Ngonge e Simeone: proprio il belga si rende particolarmente pericoloso grazie alla sua freschezza, ma non riesce mai a trovare il guizzo decisivo per il raddoppio. Il Lecce chiude la gara in attacco grazie alla velocità di Ndri: il giocatore leccese cerca di sfuggire alla marcatura di Spinazzola e crossa verso l’area, ma il suo invito non viene raccolto da nessun compagno. Al termine dei 6 minuti di recupero, la gara termina sul risultato di 0-1.

Lecce – Napoli, il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (62′ Danilo Veiga), Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Kaba (46′ Tete Morente), Pierret (66′ Berisha); Pierotti (84′ Ndri), Krstovic, Karlsson (46′ Helgason). All. Giampaolo

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (87′ Ngonge), Anguissa, Lobotka (54′ Gilmour), McTominay; Lukaku (87′ Simeone), Raspadori (79′ Billing). All. Conte

Reti: 23′ Raspadori (N)

Ammoniti: 65′ Krstovic (L), 82′ Tete Morente (L)

Espulsi: nessuno.