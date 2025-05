Inter – Verona, le ultimissime sulle formazioni

Larghissimo turnover per Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Champions League di martedì. Difesa con Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto, complice anche l’infortunio di Pavard. A centrocampo riposa il terzetto titolare a vantaggio di Asllani, Zielinski e Frattesi. Sugli esterni Darmian e Zalewski. Coppia d’attacco Arnautovic–Correa. In porta spazio a Martinez.

Inter – Verona, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Augusto; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Correa. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.