Inter, i neroazzurri piombano su Sucic | Ecco il sostituto di Mkhitaryan

Nonostante gli importanti investimenti fatti dall’Inter negli ultimi anni, il mercato degli svincolati è sempre stato caldo per i neroazzurri, che hanno sempre tenuto un occhio di riguardo per gli svincolati e i giocatori in scadenza, muovendosi sempre in anticipo sulle altre squadre.

Inter, Sucic obiettivo a parametro zero

Con la possibilità di prendere Chiesa a parametro zero la prossima estate ormai quasi sfumata, Marotta avrebbe intenzione di rafforzare ulteriormente il centrocampo dell’Inter con un profilo più giovane rispetto a Mkhitaryan, che a gennaio spegnerà 36 candeline.

L’obiettivo dei neroazzurri sarebbe Luka Sucic, trequartista/mezzala classe 2002 che negli ultimi anni si è messo in mostra con la maglia del Salisburgo, che valuta il suo gioiellino intorno ai 30 milioni, cifra che Oaktree non si può permettere di sborsare, ma che il prossimo anno punta a ingaggiare a parametro zero.