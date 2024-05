Inter, Mkhitaryan potrebbe partire dalla panchina a Frosinone | Seconda volta in stagione per l’armeno

Mkhitaryan per la seconda volta in stagione potrebbe partire dalla panchina, l'ultima volta a Salerno da subentrato

Simone Inzaghi dopo aver vinto il suo primo scudetto da allenatore, punta a gestire al meglio la squadra per le ultime tre partite con l’obbiettivo di far giocare tutti e far riposare quelli che hanno giocato di più, tra cui Mkhitaryan uno degli uomini più utilizzati nell’arco della stagione da Inzaghi.

Inter, ancora nessun esordio per Buchanan dal 1′

L’ultima volta che Mkhitaryan non ha giocato dall’inizio è stato a Salerno, dove successivamente è entrato dalla panchina. Questo significa quanto è stato importante l’armeno quest’anno per l’Inter. A centrocampo giocheranno insieme molto probabilmente Frattesi e Barella. In difesa ancora nessuno spazio dal primo minuto per Buchanan, le riflessioni sul calciatore sono tante vedremo se il suo momento arriverà a breve. E’ ciò che rivela “TMW”.