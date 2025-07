L’addio sembra quasi scontato, ma prima serve un’offerta concreta da Istanbul. Hakan Calhanoglu e l’Inter molto probabilmente hanno chiuso, soprattutto dopo ieri, dopo la rottura con Lautaro Martinez. Il giocatore turco ha voglia di tornare in patria, al Galatasaray.

Inter, dopo-Calhanoglu un solo nome: Ederson

L’affare tra nerazzurri e turchi si farà solo rispondendo alle richieste dell’Inter: 35-40 milioni di euro. Dopo aver piazzato il turco, il club meneghino andrà a caccia del suo sostituto. C’è un nome che va preso in considerazione, corrisponde alla primissima scelta se solo si creassero le condizioni giuste. In pole per i nerazzurri c’è Ederson dell’Atalanta. Il giocatore brasiliano piace a tutti: dai dirigenti all’allenatore.

Ederson non è un giocatore che si può portare facilmente in squadra, come primo ostacolo c’è da convincere l’Atalanta, poi rendersi conto che il prezzo non è basso, servono non meno di 45-50 milioni. Non sarà semplice perché l’Inter ha già speso 70 milioni tra Sucic, Luis Henrique e Bonny. L’Inter ha delle pepite d’oro in rosa che possono essere d’aiuto. La cessione di alcuni giocatori potrebbero aiutare i nerazzurri a portare Ederson ad Appiano. Tra i vari nomi possibili ci sono: Aleksandar Stankovic, Bisseck e Sebastiano Esposito.