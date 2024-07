Un Milan col piede costante sull’acceleratore questa estate. I rossoneri non si arrestano sul mercato e adesso cercano di mettere in porto la trattativa definitiva per Pavlovic, difensore del Salisburgo.

Milan, accordo con Strahinja: 1,4 milioni a stagione per 5 anni

Il Milan, per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca per la stagione 2024/25, prova a chiudere un altro colpo: quello di Strahinja Pavlovic. Difensore centrale classe 2001 del Salisburgo, potrebbe rivelarsi l’uomo giuso nel reparto arretrato. Una trattativa non semplice, considerando che il giocatore è legato contrattualmente agli austriaci fino al 2027 e per questo la richiesta iniziale del club è elevata. La richiesta degli austriaci è di 30 milioni, ma il Milan vuole restare fiducioso, e ha lanciato una prima offerta, sperando di poter chiudere sui 20-22 milioni complessivi.

Il Diavolo può puntare sul desiderio del giocatore di indossare la maglia rossonera. Il calciatore serbo ha già detto sì al Milan, serve solo di trovare l’accordo con la società della Red Bull. La dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe trovato un’intesa su stipendio e durata del contratto: circa 1.4 milioni per i prossimi cinque anni. Il Milan ha bisogno di una personalità come lui nella propria rosa. Pavlovic può giocare a tre o a quattro dietro, può dare una mano in tanti ruoli e difendere a campo aperto, come piace al nuovo allenatore dei rossoneri.