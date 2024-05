Serie B: i risultati della 38^ giornata. Como promosso in Serie A, Ascoli retrocesso in Serie C.

Il Como dopo 21 anni torna in Serie A, a decidere il pareggio sono Tutino e Verdi, la contemporanea sconfitta del Venezia regala il sogno ai lariani. Il Como fino a otto anni fa era in Serie D, e da qui è partita la rincorsa fino alla partita di oggi. Lo Spezia batte il venezia ed è matematicamente salvo, l’Ascoli nonostante la vittoria torna in Serie C, mentre lo spareggio salvezza sarà tra Bari e Ternana. Infine, si sono decise le ultime posizioni Playoff, con Palermo, Sampdoria e Brescia che terminano nell’ordine.

Bari-Brescia 2-0 (25′ Sibilli, 58′ Di Cesare)

Ascoli-Pisa 2-1 (11′ Botteghin, 53′ D’Alessandro, 68′ Rodriguez)

FeralpiSalò-Ternana 0-1 (25′ Di Stefano)

Spezia-Venezia 2-1 (18′ Idzes, 57′ F. Esposito, 61′ Reca)

Como-Cosenza 1-1 (30′ Tutino, 74′ Verdi (r))

Reggiana-Parma 1-1 (26′ Portanova, 61′ rig. Bonny)

Lecco-Modena 2-3 (3′ e 35′ Strizzolo, 22′ Sersanti, 28′ Bozhanaj, 59′ Buso)

Cremonese-Cittadella 3-0 (17′ rig. Coda, 36′ Bianchetti, 88′ Johnsen)

Sudtirol-Palermo 0-1 (64′ Diakite)

Catanzaro-Sampdoria 1-3 (5′ rig., 58′ e 60′ Borini, 39′ Oliveri)