Calciomercato Serie B: la Sampdoria ufficializza Meulensteen, il Pisa molto vicino a Semper e Lapadula, Nicolas a Bari

LA Sampdoria ufficializza un colpo a sorpresa dall’Olanda, si tratta del difensore Meulensteen ex ormai del Vitesse che nella scorsa stagione in 27 presenze ha messo a segno una rete.

Il Pisa fa passi da gigante per quanto riguarda il portiere Sempre dal Como e l’attaccante Lapadula dal Cagliari, per entrambi dovrebbero mancare solo dei dettagli contrattuali. Si complica la trattativa per il centrocampista sloveno Elsnik, su cui c’è il forte pressing della Stella Rossa.Il Pisa ha in uscita Nicolas, su cui c’è il forte interessamento del Bari che ha abbandonato la trattativa per Radunovic. Sempre la squadra pugliese ha messo nel mirino Verre svincolato ex Sampdoria.