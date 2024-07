Calciomercato Serie B: Pisa molto vicino a Semper, ma non solo. Fumagalli al Cosenza, Novakovich a Bari

Sembra esserci un’accelerata nel mercato del Pisa, sembra essere molti vicino l’acquisto del portiere Semper dal Como, mentre Verre svincolato dalla Sampdoria è più che un’idea, ma tiene banco sopratutto la trattativa per Elsnik. Secondo il presidente del Lubiana il giocatore non è al momento in vendita, è stata rispedita al mittente un’offerta di due milioni da parte della Stella Rossa, ma forse il Pisa sotto traccia potrebbe essere in vantaggio.

Il Cosenza ha ufficializzato l’attaccante Fumagalli, acquisto a titolo temporaneo, mentre il Bari ha tesserato Novakovich dal Venezia sempre a titolo temporaneo. Infine il Sudtirol ha messo nel mirino il giocatore Delpupo del Pontedera, anche se nelle ultime ore sembra essere forte l’interessamento del Cagliari.