Il Brasile annuncia: “Ancelotti è il nuovo allenatore”

Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile

«Il signor Ancelotti — riporta l’emittente BBC leggenda del gioco in quanto tecnico più vincente della storia del calcio, assumerà ufficialmente l’incarico al termine della stagione 2024/25 della Liga, in vista delle qualificazioni al Mondiale Fifa di giugno. La data ufficiale del suo inizio sarà il 26 maggio 2025. Carlo Ancelotti arriva come primo allenatore straniero nella storia della Seleção. Questo momento storico unisce due icone — gli unici cinque volte campioni del mondo Fifa e un allenatore con un palmarès senza eguali nelle massime competizioni europee. La Cbf dà il benvenuto al signor Ancelotti e guarda con fiducia a una nuova era di successi sotto la sua guida».