Kovacs sarà l’arbitro della finale di Champions League tra PSG e Inter

Sarà Istvan Kovacs il fischietto della finale di Champions League tra PSG e Inter in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.

Le statistiche di Psg e Inter col fischietto

Come riporta sportmediaset | I nerazzurri hanno un bilancio positivo con Kovacs arbitro, infatti vantano 2 vittorie e 1 pareggio. Nel 2021 l’Inter ha pareggiato 0-0 in Ucraina con lo Shakhtar Dontetsk. Nel febbraio 2024 ha diretto l’andata degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid, match vinto 1-0 dalla squadra di Inzaghi mentre in questa stagione è stato designato per Inter-Arsenal 1-0 nella “fase campionato”. Il PSG ha vinto in 3 occasioni e perso in 2 con il fischietto rumeno.