Calciomercato Juventus, Gutierrez a un passo dai bianconeri

La Juventus sarebbe in trattativa avanzata con il Girona

Primi colpi di mercato per la Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo AS,il terzino Miguel Gutierrez del Girona starebbe per firmare con la Vecchia Signora.

Juventus, le cifre dell’operazione

Si parla di ben 35 milioni destinate alle casse del Girona e del Real Madrid. Infatti i Blancos ha il diritto al 50% delle rivendita del calciatore, ma i madrileni sembrano aver dato la loro benedizione per il trasferimento del classe 2001, rinunciando così alla clausola per il riacquisto di 8 milioni.

Gutierrez il profilo del calciatore

Spagnolo classe 2001, Gutierrez è un terzino veloce, abile nel dribbling e in entrambe le fasi. Cresciuto nella cantera del Real Madrid, il calciatore si poi trasferito nel Girona dove in questa stagione è sceso in campo 35 volte collezionando 2 gol e 5 assist.