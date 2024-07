Calciomercato Serie B: Pisa fatta per Semper e Bonfanti, colpo della Sampdoria, Pittarello a Catanzaro

Il Pisa ha definito gli ingaggi del portiere Semper dal Como a titolo definitivo, mentre per Bonfanti la formula sarà quella del prestito con riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanrta. Ci vorrà qualche giorno in più per Lapadula. mentre Elsnok ad oggi appare sempre più vicino alla Stella Rossa.

La Sampdoria nella tarda serata di ieri ha ufficializzato il difensore Meulensteen , mentre il Catanzaro in attacco si rinforza con Pittarello dal Cittadella.

La Cremonese è vicina a Lorenzo Moretti (Triestina) per rinforzare la difesa. Il Cosenza ha preso il secondo portiere Vettorel (Gubbio) e sta lavorando per Kourfalidis (Cagliari) e per il ritorno di Mazzocchi dall’Atalanta.